Ready or Not torna disponibile su Steam

L'FPS tattico Ready or Not è tornato in vendita su Steam dopo aver risolto una disputa relativa a una violazione di copyright.

Poco fa, lo sviluppatore Void Interactive ha detto su Twitter che si stava occupando di una "presunta violazione del marchio" della sua "recente mappa Night Club", lanciata come parte dell'ultimo aggiornamento del gioco in accesso anticipato all'inizio della settimana.

"Prendiamo molto sul serio le preoccupazioni relative alla proprietà intellettuale e, per dimostrare la nostra buona fede, abbiamo deciso di rimuovere il materiale in questione e qualsiasi riferimento ad esso da Ready or Not e da tutti i nostri social media o altre pubblicazioni", ha dichiarato Void (via NME).

Di conseguenza, il gioco è stato rimosso dal negozio di Steam mentre il team "completava le modifiche", anche se le presunte ragioni alla base della rimozione sono state rese note solo due giorni dopo che il gioco era stato messo offline.

Ora che il problema è stato risolto, lo sparatutto è di nuovo in vendita. Lo sviluppatore, tuttavia, non ha fornito dettagli sulla controversia relativa al marchio, anche se alcuni giocatori ipotizzano che il nightclub nominato nell'aggiornamento fosse un po' troppo simile a quello di una catena di locali del Regno Unito.

"Attenzione agenti, Ready or Not è tornato su Steam e ora è di nuovo disponibile!". ha twittato Void. "Siamo molto dispiaciuti per questo downtime e speriamo che non sia stato troppo scomodo".

Attention Officers,



Ready or Not is back on Steam and now once again available!



We are very sorry about this downtime and hope it was not too inconvenient.https://t.co/mc5IKZo98p — VOID Interactive (@VOIDInteractive) June 18, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non è la prima volta che lo sparatutto incontra qualche problema: Void Interactive ha perso il publsiher di Ready or Not pochi giorni dopo che alcuni commenti avevano suggerito che il gioco avrebbe incluso una missione di sparatoria in una scuola. Il gioco è stato lanciato in accesso anticipato il 17 dicembre, ma in una dichiarazione su Twitter, poco dopo, Void Interactive ha dichiarato di essersi separata da Team17. Sebbene non siano state fornite motivazioni, il cambiamento è avvenuto poco dopo che uno sviluppatore ha risposto a un post su Reddit sull'inclusione di una sparatoria in una scuola con la seguente affermazione: "fareste meglio a credere che sarà così".

Fonte: Eurogamer.net.