Nintendo arretrata nell'online? Reggie Fils-Aimé spiega perché

Nintendo è sempre stata un po' indietro rispetto a Sony e Microsoft quando si tratta di adottare il multiplayer online, ma Reggie Fils-Aimé ha fornito una breve spiegazione per questo.

L'ex presidente di Nintendo of America ultimamente ha condiviso alcuni segreti sull'azienda ed ecco quello che ha affermato a proposito del rapporto tra Nintendo e il multiplayer online: "In primo luogo, la filosofia aziendale di Nintendo è sempre stata quella di fare le cose in modo diverso, innovare in modi che soddisfino i punti di forza dell'azienda piuttosto che giocare con i punti di forza degli altri".

"E così, ad esempio, quando si tratta di multiplayer, Nintendo eccelleva davvero in quello che internamente chiamiamo 'gioco da divano': sedersi accanto a qualcuno che gioca a Mario Kart, seduto accanto a qualcuno che gioca a una varietà di giochi diversi come Wii Sports. Quello, il 'multiplayer di persona' è stato davvero un luogo in cui l'azienda eccelleva, ed è qui che si è concentrata moltissimo".

"La seconda cosa che vorrei sottolineare - ed è qui che entrano in gioco alcune differenze culturali. Culturalmente, l'azienda non vedeva una grande opportunità online. Era un'area che le Americhe e l'Europa cercavano costantemente di educare l'azienda in Giappone sul valore del gioco online", continua Reggie.

Fonte: GoNintendo