Regiments, il ritorno di MicroProse negli RTS

Se siete nati negli anni 2000 probabilmente il nome MicroProse non vi dirà quasi nulla. Tuttavia l’azienda è stata per anni detentrice assoluta dello scettro degli ambiti simulativi e RTS. Come non dimenticare Grand Prix 2, PIrates, Silent Service, Railorad Tycoon, Civilization e soprattutto X-Com?

L’azienda aveva chiuso nel 2003 dopo 30 anni di attività, ma nel 2019 David Lagettle ne aveva rilanciato il marchio. E ora torna sul mercato con un nuovo RTS ambientato nella guerra fredda, chiamato Regiments.

Il gioco è totalmente votato ad una esperienza singleplayer. Come tutti i titoli del genere basati su fatti storici reali, Regiments vuole essere il più fedele possibile alla realtà: Bilanciare gli scenari singleplayer, multiplayer e tutte le meccaniche a lungo termine delle campagne può essere davvero complesso. Per questo il titolo è stato votato ad un single player perfettamente bilanciato.

La campagna è composta da quattro missioni grandi e tre più piccole, tutte con battaglie multi-stage. C’è la modalità skirmish giocabile in tutte le diciannove mappe presenti all’interno del titolo. Detta così sembra un titolo poco votato al long play e destinato a terminare molto presto. Gli sviluppatori comunque hanno applicato un “trick” che allunga di molto le partite. Tutte le battaglie in Regiments sono basate sui fatti storici, con le incombenze giornaliere divise fra fasi attive e passive. Com il progredire delle battaglie inoltre, bisognerà aumentare il ragionamento tattico-strategico per poter gestire, da comandanti, i limitati rifornimenti che giungeranno dalle retrovie, e richiamare i distaccamenti specializzati degli altri reggimenti per riempire i buchi che si aprono nelle nostre fila. Esattamente come accade in una vera battaglia.

Regiments supporta più o meno un centinaio di corpi d’armata diversi, provenienti da 6 fazioni distinte (URSS, USA, UK, Germania dell’est, Germania Ovest, Belgio). Il titolo è già acquistabile su Steam.

Fonte: PCgamer