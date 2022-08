Saturnalia, l'horror italiano ambientato in Sardegna torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer

Santa Ragione ha presentato un nuovo trailer per il suo prossimo titolo Saturnalia, un horror-roguelite per giocatore singolo ambientato in Sardegna, intorno al 1989.

Il filmato mostra l'ambientazione, la storia e gli elementi di gameplay del gioco, compresa un'introduzione alla città fittizia di Gravoi e una spiegazione delle meccaniche di gioco.

Saturnalia, un gioco per PC che debutterà in esclusiva su Epic Games Store - con altre piattaforme che verranno annunciate in futuro - è un sogno ispirato in parti uguali all'autentica cultura sarda e ai classici film horror gialli italiani.

La narrazione ruota attorno a un misterioso rituale secolare che si svolge ogni anno nella notte del solstizio d'inverno. Ciascuno dei quattro personaggi giocabili deve utilizzare le proprie abilità uniche e affrontare i propri ricordi dolorosi per svelare i segreti che infestano la città e infine fuggire da Gravoi.

Il titolo ha ottenuto la menzione d'onore per il Seamus McNally Grand Prize all'Independent Games Festival 2022 ed è stato candidato al Grand Prize agli A.MAZE e IndieCade Awards 2021, Saturnalia è sviluppato e pubblicato da Santa Ragione in collaborazione con il co-finanziatore della produzione Big Trouble.