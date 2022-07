SCHiM, il particolare gioco dove le ombre sono fondamentali si mostra in un nuovo trailer

SCHiM era già stato mostrato al Summer Game Fest, ma ora un nuovo trailer ci comunica che il gioco non arriverà solo su PC ma anche su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ma cos'è SCHiM? SCHiM è un gioco in cui dovrete saltare di ombra in ombra in un ambiente stimolante e vivace. Uno schim è l'anima e lo spirito di un oggetto, di una cosa o di un essere vivente. Ogni cosa nel mondo ne ha uno. Uno schim non deve MAI essere separato dalla sua ombra! Questo è ciò che accade al vostro schim. Inizialmente attaccato a un umano, viene separato da lui all'inizio del gioco.

A volte le ombre dei livelli sono stazionarie, in altri momenti sono più difficili da raggiungere poiché si muovono, e il tutto sembra semplicemente un meraviglioso mix di platform reattivo e strategia basato sulla luce. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

SCHiM non ha ancora una data di uscita, ma il gioco arriverà sia su PC che su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Rock Paper Shotgun