Season: A Letter to the Future è un viaggio in bici alla fine del mondo. Trailer e finestra di lancio

Season: A Letter to the Future viene presentato come un'avventura in terza persona che punta con decisione sull'atmosfera, una viaggio in bici poco prima della fine del mondo.

Nei panni di una giovane donna facente parte di un villaggio sempre rimasto isolato dall'esterno esploreremo il mondo per la prima volta facendo affidamento sulla nostra bici. Collezioneremo artefatti e ricordi prima che un misterioso cataclisma spazzi via tutto. Un viaggio alla scoperta di un mondo nuovo eppure famigliare che ci spingerà a incontrare culture diverse e a documentare, fotografare e registrare la vita che ci circonda.

Lo State of Play ci ha regalato un trailer gameplay e una finestra di lancio non troppo lontana: autunno 2022.