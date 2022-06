Silent Hill ha il suo remake... non ufficiale, ma sembra comunque promettente

L'apparizione del logo di Bloober Team, software house polacca dietro a The Medium, nell'immagine promozionale del Summer Game Fest ha immediatamente scatenato le fantasie sul tanto atteso e vociferato remake di Silent Hill, proprio perché sembra essere il team incaricato per questo lavoro.

Non dovremmo attendere tanto per sapere la verità, ma nel frattempo potete mitigare l'attesa con un remake fan-made realizzato in Unreal Engine 5. Ripercorrendo l'inizio del gioco, con protagonista Harry Mason, questo lavoro propone una discreta realizzazione, soprattutto per i modelli poligonali dei personaggi. Anche l'atmosfera non sembra essere ben colta, con il tutto fin troppo visibile rispetto l'originale che, con quella fitta nebbia, metteva subito in chiaro la situazione.

L'Unreal Engine 5 sembra un motore praticamente perfetto ed è in grado di mostrare elementi vicine al fotorealismo. Sicuramente c'è altro lavoro da fare ma il problema è che se verrà svelato quello ufficiale, è probabile che questo remake finisca nel dimenticatoio. E non è Abandoned: almeno questo esiste.