Smite x Slipknot è il particolare crossover che arriverà nel gioco tra pochissimo

Di recente, Smite ha annunciato un crossover con la popolare band metal Slipknot. In un post ufficiale, gli sviluppatori hanno confermato che tutti e nove i membri avrebbero ricevuto delle skin nel gioco. Nel frattempo, un post sul blog su Knotfest ha rivelato che la collaborazione sarebbe arrivata anche con uno speciale pacchetto musicale, contenente le canzoni "Duality", "Psychosocial" e "The Devil In I".

Sebbene l'annuncio di Smite x Slipknot sia stato una sorpresa, non è raro in questi giorni vedere giochi incrociarsi con icone della cultura pop. Dopotutto, crossover come questi sono ottimi modi per attirare più fan. Tuttavia, c'è qualcosa da dire sull'interessante decisione di Smite di collaborare con una band del mondo reale.

Si tratta della prima volta che Smite ha scelto di collaborare con artisti del mondo reale. I crossover passati sono stati tutti con serie televisive o web, come RWBY, la serie Avatar e persino Stranger Things. In questi crossover, Smite ha pubblicato skin per i personaggi di fantasia della serie. Quindi, con questa nuova partnership sarà la prima volta che Hi-Rez Studios creerà skin di persone del mondo reale.

L'evento che vede gli Slipknot all'interno di Smite inizierà domani 17 maggio. Le skin potranno essere acquistate nel negozio oppure aprendo i forzieri.

Fonte: Eurogamer