SNES ora ha un archivio di tutte le guide disponibile online in inglese

Un popolare streamer di Twitch ha salvato e caricato i manuali in inglese per tutti i giochi del Super Nintendo Entertainment System (SNES) per renderli disponibili a qualsiasi utente.

Come ha fatto Peebs, l'utente in questione, a realizzare questa laboriosa operazione di salvataggio manuale? Lo streamer che gioca da più di 8 anni a tutti i giochi SNES si è reso conto ad un certo punto che non esisteva una piattaforma online che offrisse un archivio completo dei manuali, motivo per cui lui stesso ha deciso di lavorare su un archivio completo.

Dopo diversi anni di lavoro, questo archivio online completo in cui sono stati raccolti fino a 844 manuali è ora a disposizione di tutti. Si potrebbe dire che l'elenco totale dei manuali non è del tutto completo poiché ogni gioco non ha manuali della versione PAL e NTSC. Secondo Peebs, l'archivio è stato completato "dopo aver frugato per un paio d'anni, aver acquistato uno scanner, aver fatto molti buoni amici e quasi 100 persone su Internet che hanno inviato scansioni".

We couldn't have done this without all of the help from everyone else.



On twitter, discord, reddit. Spreading the word and helping track down manuals here and there.



In 2 years we went from 52% of manuals available, to 100% — Peebs - SNESManuals.com (@PeebsSNES) July 1, 2022

Come riportato dallo stesso Peebs, l'archivio comprende anche un elenco completo dei manuali Nintendo 64 e Virtual Boy in inglese, oltre a una raccolta parziale dei manuali di Super Famicom. "Alla fine questo elenco coprirà tutti i manuali di Super Famicom, ma queste cose richiedono tempo e mi piace fare le cose a piccoli passi, quindi non mi lascio sopraffare", dice. Naturalmente, la conservazione dei manuali in formato fisico è importante considerando che, generazione dopo generazione, sono stati sostituiti a favore dei manuali digitali.

Fonte: VGC