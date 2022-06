Sonic Origins mostrato in un lungo gameplay da Famitsu

Dopo il gameplay mostrato da IGN del nuovo Sonic Frontiers, qualcuno era rimasto un po' interdetto vista la nuova natura del "porcospino blu", tra veste grafica realistica e l'open world che non sembra convincere tutti. Ma oltre a Frontiers, è previsto anche l'arrivo di Origins, una collection dei classici titoli SEGA.

Possiamo vederne dunque il gameplay per la prima volta, grazie a livestream tenutosi in Giappone dal canale YouTube di Famitsu, dove è stato possibile vedere le migliorie tecniche e qualche novità, come Modalità Specchio che letteralmente inverte i livelli (stesso concetto di Demon's Souls Remake) e una co-op competitiva in locale.

Sonic Origins contiene al suo interno Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD e arriverà il 23 giugno su PlayStation 4, PlayStation 5, xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC. Vi lasciamo con l'intera live e se non avete voglia di cimentarvi con le novità del nuovo capitolo, questa collection potrebbe fare al caso vostro.