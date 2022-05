Sony che acquisisce Warner Bros. Games? 'Sarebbe una mossa molto intelligente' per Michael Pachter

Sony, non diversamente da Microsoft, ha fatto spese folli, dopo una serie di acquisizioni significative durante l'anno scorso, ed è qualcosa che la società ha continuato nei primi mesi del 2022, dopo aver annunciato le acquisizioni di Bungie e Haven Studios. Il CEO di PlayStation Jim Ryan ha insistito sul fatto che ci sono ancora più acquisizioni pianificate, ma a chi potrebbe puntare Sony rimane un mistero per ora.

L'analista del settore Michael Pachter ha affrontato la questione in un recente episodio del suo programma SIFTD Games Pachter Factor e, secondo lui, Sony dovrebbe vedere Warner Bros. Interactive Entertainment come un obiettivo. Secondo Pachter, se gli accordi che coinvolgono le acquisizioni degli studi WB Games dovessero comportare licenze per le proprietà Warner Bros. e DC, questo giustificherebbe un affare di tale portata.

"Penso che se Sony fosse davvero intelligente, farebbe una mossa per acquisire Warner Bros. Interactive", ha detto Pachter. “Ma Warner Bros. Interactive non vale il prezzo pieno senza i diritti per sfruttare i franchise DC Comics.”

"Se non puoi creare proprietà con i franchise Warner Bros. come Il Signore degli Anelli e Harry Potter e DC Comics, allora non ha davvero senso acquisire Warner Bros. Interactive", ha continuato. “Ci sono marchi che sono davvero buoni. Sai, come Mortal Kombat e Injustice, ma Injustice ha personaggi DC. Ma sono gli unici che mi vengono in mente che sono considerevoli e nominalmente sono in vendita".

È interessante notare che le notizie su Warner Bros. che cerca di vendere i suoi studi sono recentemente riemerse ancora una volta, proprio come la prima volta nel 2020 (e poi di nuovo l'anno scorso), e Sony è stata menzionata come una delle numerose società interessate a realizzare l'affare proprio come nel 2020.

Fonte: Gamingbolt.