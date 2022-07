Sony vuole essere la "Nike del gaming" grazie a INZONE

Non è passato molto tempo dalla presentazione della linea INZONE di Sony, con nuovi monitor e cuffie ad alte prestazioni pensate per il gaming ad alto livello e di conseguenza, anche per gli eSport. Ad esempio, Sony ha stretto una collaborazione con Riot per far utilizzare ai giocatori del Valorant Champions Tour questi prodotti.

Le ambizioni di Sony sono molto elevate, come confermate dal vicepresidente esecutivo Kazuo Kii, in un'intervista rilasciata a Nikkei. L'obiettivo è quello di comandare il mercato e divenire "la Nike del settore del gaming".

"Molti produttori esistenti fanno risalire le loro origini alla produzione di PC. Poiché i monitor sono progettati per visualizzare i dati, ci sono problemi da superare con vivacità e contrasto. Sony è unica in quanto proviene dal settore dele TV. Siamo orgogliosi della nostra tecnologia delle immagini. Non vediamo l'ora di mostrare ai clienti la nostra esperienza immersiva e il nostro realismo" ha detto Kii.

Proseguendo: "Inizieremo dall'alto e impareremo cosa vogliono i migliori giocatori di eSport". La visione che abbiamo in mente è quella di Mizuno e Nike che forniscono scarpe per gli atleti. Puoi vincere premi in denaro negli eSport. Se il tempo di risposta di un monitor è in ritardo anche leggermente, perdi. I prodotti Sony non deluderanno le persone coinvolte in queste estenuanti battaglie".

Ricordando che questi equipaggiamenti sono compatibili anche con PlayStation 5, l'iniziativa di Sony è quella di espandersi in un campo in cui effettivamente manca un vero e proprio leader di settore. Non mancano però i competitor, che sicuramente daranno filo da torcere d'ora in avanti.

Fonte: Nikkei