Sony manca gli obiettivi finanziari e decide di riacquistare le proprie azioni

Sony Group Corp. ha dichiarato che riacquisterà fino a 200 miliardi di yen (1,5 miliardi di dollari) delle proprie azioni dopo aver riportato utili che non hanno rispettato le stime degli analisti.

Il gruppo ha registrato un utile operativo di 138,6 miliardi di yen nel quarto trimestre fiscale, non all'altezza delle stime degli analisti di 148,5 miliardi di yen. La società prevede un utile operativo di 1,16 trilioni per l'anno fiscale in corso, al di sotto delle stime di 1,2 trilioni di yen.

Sony ha dichiarato che riacquisterà fino a 25 milioni di azioni nel prossimo anno, il 2,02% del totale in circolazione.

PlayStation 5 ha subito limitazioni di fornitura dovute alla carenza di componenti e alle interruzioni logistiche. La società ha affermato che la domanda è abbastanza forte da riportare PS5 sulla buona strada per essere la generazione di console più venduta, ma i dati di società esterne come NPD Group Inc. mostrano che l'hardware Xbox di Microsoft ha iniziato a crescere e superare PlayStation negli ultimi mesi.

Sony lancerà nuovi servizi online per gli utenti PlayStation a giugno, inclusa un'opzione simile all'offerta di abbonamento Game Pass di Xbox.

"Ci aspettiamo che Sony acceleri il volume di produzione di PlayStation 5 in questo anno fiscale per riconquistare terreno, anche se a costo di pressioni sui margini di profitto", ha affermato l'analista di Macquarie Capital Securities, Damian Thong.

Sony ha beneficiato della sua attività cinematografica nell'anno fiscale appena concluso, grazie soprattutto al successo di "Spider-Man: No Way Home". Le vendite della divisione sono aumentate di oltre il 50% a 1,24 trilioni di yen, mentre l'utile operativo è più che raddoppiato a 217,4 miliardi di yen.

Fonte: Finance.Yahoo.