Sony sarebbe intenzionata ad acquistare Square-Enix ora che la divisione occidentale è stata venduta, secondo il co-fondatore di Eidos

Pochi mesi fa, l'intera divisione occidentale di Square-Enix è stata venduta a Embrancer che ha acquisito le competenze di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square-Enix Montreal. Questa notizia ha fatto clamore, soprattutto per via di numerosi rumor che vorremmo quello che rimane di Square-Enix sotto la lente di ingrandimento di Sony e Microsoft in vista di una futura acquisizione.

In una lunga intervista rilasciata a GamesIndustry, ha parlato di questo e molto altro il co-fondatore di Eidos Montreal Stephane D'Astous, che si è detto certo che Sony avanzerà una proposta a Square-Enix Tokyo. La vendita della parte occidentale deriverebbe da una gestione disastrosa dei team sopracitati, ma ora che non fanno più parte della compagnia il valore della società si è abbassato drasticamente.

"Se leggo tra le righe, Square Enix Japan non si è particolarmente impegnata [con i team occidentali] come speravamo inizialmente. E ci sono voci, ovviamente, che con tutte queste attività di fusioni e acquisizioni, Sony vorrebbe davvero avere Square-Enix all'interno tra i loro studi. Ho sentito voci secondo cui Sony ha affermato di essere davvero interessata a Square-Enix Tokyo, ma non al resto. Quindi, penso che Matsuda-san [il CEO di Square Enix] abbia messo un cartello 'vendita'"

Più che vendita si tratterebbe di svendita, visto che i tre studi (Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square-Enix Montreal) sono stati venduti a 300 milioni di dollari mentre Gearbox, sempre acquisita da Embrancer, a 1,3 miliardi. Se Sony vuole fare la sua mossa insomma, deve farla ora. Del resto ha già una forte partnership per il brand di punta Final Fantasy.

Fonte: GamesIndustry