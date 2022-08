Space Channel 5 e Comix Zone torneranno...ma come film!

SEGA ha annunciato i film per altri due giochi classici, Space Channel 5 e Comix Zone. Spinta dal successo dei film di Sonic, la compagnia giapponese collaborerà con Picturesart, attualmente in post-produzione dell'adattamento cinematografico di Borderlands, per portare entrambi i giochi sul grande schermo.

Secondo l'Hollywood Reporter, Space Channel 5 sarà ribattezzato Channel 5 e "racconterà la storia di un lavoratore di una catena di fast food che viene reclutato da una giornalista del futuro per salvare il mondo dagli alieni usando l'unica cosa che unisce tutte le persone del pianeta: l'amore per le stupide danze virali".

Space Channel 5 è un rhythm game disegnato da Tetsuya Mizuguchi (Sega Rally, Rez, Tetris Effect) originariamente pubblicato per Dreamcast, che aveva un sequel per Dreamcast e PlayStation 2 e una versione in realtà virtuale, Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash!, nel 2020.

Comix Zone, nel frattempo, si chiamerà Zone e segue "un creatore di fumetti e un giovane e strano scrittore che, quando vengono risucchiati dall'ultimo numero della loro popolare serie, devono mettere da parte le loro differenze per fermare un pericoloso supercriminale, esplorando l'arte della narrazione".

Nessuna parola ancora sul cast o sul regista di questi progetti, anche se Barry Battles e Nir Paniry scriveranno Channel 5 e Mae Catt scriverà la sceneggiatura di Zone. Anche Takumi Yoshinaga, Kagasei Shimomura e Toru Nakahara sono coinvolti nella produzione di entrambi i film.

Fonte: Push Square