Sparatoria in una scuola in Texas: per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza il responsabile è un videogiocatore

Il direttore del dipartimento di sicurezza pubblica del Texas, col. Steven McCraw ha affermato che il "cyber-gaming" potrebbe essere una delle cause della sparatoria avvenuta il 24 maggio alla Robb Elementary School di Uvalde. Nella sparatoria sono rimasti uccisi diciannove studenti e due insegnanti.

McCraw ha spiegato che chi ha sparato era "appassionato di cyber-gaming e di giochi di gruppo", insinuando che potrebbe esserci una correlazione tra la recente strage e i videogiochi.

Dare la colpa ai videogiochi in queste circostanze non è una novità ed è successo più volte in passato. Nel 2019, il politico Kevin McCarthy ha affermato che "i videogiochi che disumanizzano gli individui" sono il problema e una delle cause delle sparatorie a El Paso, in Texas, e a Dayton, in Ohio. Anche l'ex presidente Donald Trump ha affermato che i videogiochi creano "una cultura che celebra la violenza" in una conferenza stampa dopo le sparatorie in Texas e Ohio.

Tuttavia, diversi studi stabiliscono che non c'è alcun legame tra i videogiochi e gli atti di violenza. Come riportato dalla NBC, uno studio del 2019 dell'Università di Oxford ha rilevato che "l'impegno nei videogiochi violenti non è associato al comportamento aggressivo degli adolescenti". Altri tre studi sono giunti alla stessa conclusione, indicando che i giochi violenti hanno poca o nessuna colpa per questi atti di violenza. Ma i funzionari del Texas continuano a usare i videogiochi come possibile causa dell'ultima atrocità che ha tolto la vita a 19 bambini e a due insegnanti.

DPS chief Steven McGraw: “We haven’t gotten into the why [motive]. We know the individual was also into cyber gaming in that regard, and group gaming.” pic.twitter.com/FhsHl4Toy5 — Andrew Kimmel (@andrewkimmel) May 27, 2022

McCraw ha anche fornito una cronologia dettagliata della sparatoria, spiegando perché gli agenti hanno impiegato più di un'ora per entrare nella stanza barricata, come il comandante della polizia presente abbia preso "la decisione sbagliata" aspettando di entrare e come stiano valutando nuove piste, tra cui quella del "cyber gaming".

Fonte: Dotesports.