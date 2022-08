Squirrel with a Gun è follia ma si ispira a mostri sacri come Yakuza e Shadow of the Colossus

Guardando il primo video footage di Squirrel with a Gun, sono tornati alla mente titoli come Goat Simulator e compagnia cantante. Ma dietro le scene il creatore del gioco ha tratto ispirazione da due dei titoli che meno ti aspetti come fonte per un gioco simile, ovvero il franchise di Yakuza di cui vedremo presto otto titoli su PlayStation Plus e Shadow of the Colossus, che ha ispirato altri titoli come Shattered

Il titolo di Squirrel with a Gun è molto esplicativo sul gioco ed il suo creatore, Daniel DeEntramont ha dichiarato come abbia tratto ispirazione da questi titoli tripla A per come lo scoiattolo protagonista del suo gioco possa interagire con i nemici e con l’ambiente circostante.

“Di Yakuza mi piacciono i momenti in cui le situazioni action diventano pazze, con momenti di gioco molto cinematici, così l’ho aggiunto a squirrel” ha dichiarato DeEntremont per poi continuare “Mi piace Shadow of the Colussus, Mi piace scalare i nemici come se fossero un piccolo calvario”.

Squirrel with a Gun è ancora agli albori del suo sviluppo, quindi l’autore sta ancora lavorando ai dettagli del gioco, ma già siamo sicuri che lo scoiattolo sarà capace di maneggiare una pistola, un fucile, un RPG e molte altre armi, e potrà sfruttare l’onda d’urto delle esplosioni per poter volare nella mappa.

Non è nota ancora una data di rilascio, ma ci sono nuove immagini del titolo su Steam. In seguito il gioco dovrebbe arrivare anche su PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Fonte: IGN