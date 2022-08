STALKER: Shadow of Chernobyl potrebbe arrivare in versione console

Titoli come Fallout vengono spesso in mente quando si parla degli orrori della sopravvivenza in una landa desolata. Tuttavia, serie importanti come STALKER ci hanno aiutato a vivere le esperienze di conseguenze nucleari impreviste, dove strane anomalie hanno preso il sopravvento sulla zona di esclusione di Chornobyl.

STALKER si basa su una realtà alternativa in cui la trama non lineare, insieme agli elementi di gioco di ruolo, estende completamente l'esperienza horror. STALKER ha precorso i tempi, raccogliendo un'enorme schiera di fan nonostante i vari ostacoli, come un gameplay non ottimizzato e alcuni glitch. Tuttavia, la scintilla si è riaccesa nella community grazie a recenti notizie.

Un blogger americano, Nevajno1kto, avrebbe avuto accesso a una prima versione di STALKER: Shadow of Chernobyl per console. Il blogger spiega che la build di Stalker per console è in sviluppo insieme a STALKER 2, che dovrebbe uscire nella prima metà del prossimo anno.

Nevajno1kto ha scaricato un gigantesco archivio di oltre 4 GB con una prima versione probabilmente da testare e le istruzioni per l'esecuzione del gioco. Il titolo riesce a funzionare, ma finisce per bloccarsi sui PC con schede grafiche AMD dopo un po', come riportato. Questa prima versione ha anche il supporto per il gamepad. Vale la pena notare che non ci sono ancora conferme riguardo alla build; alcuni fan sospettano che possa trattarsi di una mod.

Ci sono differenze tra l'interfaccia originale e altri elementi del gameplay rispetto a questa prima versione. La fonte afferma che la versione per console di STALKER è stata realizzata su un X-Ray Engine modificato. Tuttavia, la build non sarebbe in sviluppo presso GSC Game World. Lo studio starebbe solo supervisionando lo sviluppo.

GSC Gameworld non ha ancora affrontato ufficialmente l'enorme fuga di notizie. Questa mossa gioverà molto al franchise di STALKER, visto che i giocatori desiderano da tempo che il franchise esca anche su console. Vale la pena ricordare che STALKER: Shadow of Chernobyl potrebbe uscire solo su console Xbox grazie alla partnership esistente con Microsoft.

Cosa ne pensate dell'eventuale arrivo del gioco su console?

Fonte: Exputer.