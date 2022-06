Star Wars: l'attore di Boba Fett suggerisce un nuovo gioco in sviluppo

Secondo le dichiarazioni dell'attore che interpreta Boba Fett, potrebbe essere in sviluppo un nuovo gioco di Star Wars.

L'attore di Boba Fett, Temuera Morrison, ha alimentato la speranza che potrebbe essere in arrivo un nuovo gioco ambientato nell'universo di Star Wars. La notizia è emersa da una rapida chiacchierata che GamingBible ha avuto con Morrison durante la Star Wars Celebration.

L'attore inizia parlando della difficoltà nel lavoro di doppiatore per i videogiochi, dicendo che può essere ancora più difficile che stare sul set.

Più avanti nell'intervista, all'attore viene chiesto se sarebbe interessato a fare un gioco incentrato su Boba Fett o Republic Commando 2, il sequel cancellato di Star Wars: Republic Commando del 2005. Morrison esprime il suo entusiasmo prima di lasciare intendere che qualcosa è già in sviluppo.

"Oh sì, sicuramente", dice Morrison. "Con un film o uno show televisivo è tutto finito, ma con un gioco si può rimanere lì un po' più a lungo. Ne arriveranno di nuovi. Posso farvelo sapere". Non abbiamo idea di cosa intenda esattamente l'attore con le sue parole, ma con il successo di The Book Of Boba Fett e The Mandalorian, sembrerebbe il momento perfetto per un gioco con protagonista il cacciatore di taglie.

Ci sono molti giochi di Star Wars già in fase di sviluppo, tra cui Star Wars Jedi: Survivor. Presentato alla Star Wars Celebration, il sequel si svolgerà cinque anni dopo gli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Fonte: Gamesradar.