Starfinder potrebbe essere il prossimo gioco dei creatori di Pathfinder

Owlcat Games, lo studio indipendente di giochi di ruolo responsabile degli adattamenti per videogiochi del gioco di ruolo Pathfinder, ha aperto un sito web dedicato al prossimo progetto. All'interno di questa pagina animata vengono mostrati tre pianeti e una cintura di asteroidi, il che ha portato molti a pensare che l'azienda stia anticipando un adattamento di Starfinder, la versione fantascientifica della saga fantasy medievale.

Lo studio ha pubblicato sul suo account Twitter un messaggio enigmatico il 12 maggio in cui si legge: "Il regno è salvato e la piaga del mondo è stata chiusa. Golarion è salvo. Per adesso. Ma qual è il prossimo passo? Un mondo antico con il cuore spezzato. Trova la strada per raggiungerlo e le sue ricchezze saranno tue! Ma ci sono due modi, ed entrambi ti copriranno di disonore, e nessuno dei due è quello che sembra...".

Il tweet ovviamente non chiarisce se il tema vuole pubblicare nuovi contenuti aggiuntivi per Pathfinder: Wrath of the Righteous o un nuovo gioco. Nel caso fosse quest'ultimo, i fan ipotizzano appunto che il videogioco Starfinder potrebbe adattare due avventure all'interno di detto universo con androidi e alieni che sostituiscono maghi e ladri con tecnomanti e biohacker.

