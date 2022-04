Steam Deck aggiunge il supporto a Windows 11 con il nuovo aggiornamento

Il sistema portatile Steam Deck è stato una delle piattaforme di gioco più intriganti degli ultimi mesi e non è difficile capire perché. Nonostante la storia di Valve di tentativi hardware falliti, quest'ultima impresa si sta rivelando davvero vincente, con il dispositivo che non è solo una console di gioco standard per il mercato mobile, ma anche un PC completamente funzionante.

In quanto tale, il suo sviluppatore ha voluto spingere l'idea di poter supportare altri sistemi operativi e ora un recente aggiornamento beta aggiunge il supporto per Windows 11.

Con la nuova patch per Steam Deck ciò significa che gli utenti saranno ora in grado di utilizzare l'ultimo sistema operativo di Microsoft anziché quello pre-integrato nella console. Tuttavia, va notato che chiunque installi Windows 11 deve essere consapevole che potrebbe non essere ancora completamente ottimizzato, quindi chi possiede uno Steam Deck e è interessato dovrebbe forse aspettare un attimo.

Inoltre, il sistema operativo basato su Linux di Steam Deck ha ricevuto un paio di aggiornamenti che hanno cercato di migliorare la tastiera e le funzionalità di calibrazione dell'input. Dato che il sistema è stato lanciato solo poche settimane fa, è comprensibile che ci saranno alcuni problemi iniziali, specialmente con l'implementazione di un sistema operativo diverso, ma sembra che vengano apportate continuamente modifiche.

Nelle notizie correlate, Valve sta iniziando a mandare mail a chi ha prenotato Steam Deck per il periodo Q2.

Fonte: PCGamesN