Steam Deck: altri 500 giochi sono ora compatibili con il dispositivo di Valve

Da quando è stato lanciato a febbraio, Steam Deck ha fatto faville nel mercato dei videogiochi mobile. Con l'aggiunta da parte di Valve del supporto per i controller classici Nintendo, la console/PC si sta dimostrando una forza da non sottovalutare. Naturalmente, ciò per cui la gente vuole usarla è soprattutto il gioco in movimento. Per questo motivo, il dispositivo è compatibile con migliaia di titoli e questo numero è in continua crescita.

Secondo un recente report di PCGamesN, Steam Deck ha recentemente aggiunto altri 500 giochi al suo crescente elenco. Valve vuole assicurarsi che il maggior numero possibile di titoli sia compatibile con il suo dispositivo portatile, e i giochi sono considerati o "verificati" o "giocabili". Nel primo caso significa che i titoli dovrebbero funzionare senza problemi su Deck, mentre nel secondo caso significa che dovrebbero funzionare, ma gli utenti potrebbero riscontrare alcuni problemi, come ad esempio un calo del frame rate. Uno degli ultimi giochi aggiunti è Spider-Man di Insomniac.

Solo poche settimane fa Steam Deck supportava 4.000 giochi, quindi le cose stanno procedendo bene in termini di libreria. Prima del lancio, la console era considerata alla pari di Switch, ma si è subito capito che si tratta di qualcosa di più di una semplice console di gioco. Come già detto, su Steam Deck è possibile installare un sistema operativo diverso. Grazie alla compatibilità con mouse e tastiera, è più simile a un PC mobile che a un sistema di gioco portatile, anche se probabilmente la maggior parte dei giocatori lo utilizzerà per i videogiochi.

Valve non ha un'ottima "reputazione" per quanto riguarda gli hardware, con Steam Controller e Steam Link che non hanno avuto successo nel settore. Tuttavia, Steam Deck è un forte concorrente nel mercato mobile, oltre a essere la prova che l'azienda può uscire dalla sua zona di comfort software e fare la differenza. C'è anche la possibilità che venga realizzato un sistema successivo, ma per il momento questo PC portatile sta andando alla grande.

Fonte: Gamerant.