Steam Deck potrebbe spegnersi se fa troppo caldo

Non solo in Italia, ma anche in diverse parti dell'Europa è arrivato il caldo. In certi paesi le temperature superano i 40 gradi e Valve per l'occasione vuole avvertire i possessori di Steam Deck.

“Steam Deck offre le migliori prestazioni a temperature ambiente comprese tra 0°C e 35°C. Se la temperatura aumenta, Steam Deck potrebbe iniziare a ridurre le prestazioni per proteggersi", ha twittato Valve dall'account ufficiale di Steam Deck.

Valve ha dato seguito a quel tweet con un piccolo chiarimento su cosa sta succedendo esattamente all'interno dello Steam Deck quando raggiunge temperature che potrebbero comportarne lo spegnimento. "A 100°C, inizierà a ridurre le prestazioni e a 105°C si spegnerà". Ovviamente la temperatura si riferisce a quella dell'APU.

A bit more detail about this – Steam Deck’s APU runs well at temperatures up to 100°C. At 100°C, it will start to throttle performance, and at 105°C it will shut down. Again, this is to protect itself (and you) from damage.