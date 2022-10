Steam Deck incredibilmente aveva un video ufficiale che mostrava un emulatore di Nintendo Switch

Molte ragioni spingono gli utenti ad acquistare Steam Deck, il pc portatile da gaming di Valve. Sicuramente lo fanno per gli amatissimi giochi di Steam, mentre alti lo fanno per utilizzare il Game Pass per PC. E quasi tutti ci fanno girare sopra un emulatore di Nintendo Switch chiamato Yuzu. Del resto lo fa la stessa Valve, come dimostrato in un video recentemente pubblicato su Youtube che mostra la portatile collegata alla sua dock che la fa tanto assomigliare ad una console Nintendo.

Per notarlo ci vogliono degli occhi di falco in un video di Youtube, ma agli utenti di Twitter non sfugge niente infatti l’insider NIbel ci è riuscito e lo ha subito tweetato. L’icona di Yuzu è visibile solo per pochi secondi nella home screen, ma è senza dubbio li, probabilmente scaricato da chi si stava occupando del video per Valve.

Valve's new official video for the Steam Deck has a very interesting game icon in ithttps://t.co/KvI6b2nVa1 pic.twitter.com/uPsw3hOpog — Nibel (@Nibellion) October 7, 2022

L’azienda ha subito rimosso il video e ne ha caricato un altro dove l’icona dell’emulatore è stata sostituita da una di Portal 2, ma ormai il danno è fatto: una delle maggiori compagnie di gaming ha rotto il taboo dell’emulazione.

Il vero problema dell’emulazione è che molti la confondono con la pirateria, anche se le due cose quasi mai coincidono: ad esempio tantissimi vogliono giocare ai propri backup di un gioco sul proprio pc, o farsene una collezione digitale con tanto di copertine. Giusto per il gusto di farlo. Ovviamente la pirateria c’è, soprattutto in Europa, tuttavia non possiamo negare che sia la parte minore del mercato dell’emulazione.

Voi cosa ne pensate? Avete Steam Deck? Ci avete già caricato sopra qualche emulatore? Fatecelo sapere nei commenti

