Stuntfest: World Tour annunciato da THQ Nordic con un primo trailer

THQ Nordic e Pow Wow Entertainment hanno presentato oggi Stuntfest: World Tour, un gioco d'azione in stile derby di corse, sport estremi e arcade con regole di Battle Royale. Un titolo esplosivo che offre un primo trailer con gameplay tutto da scoprire per gli amanti del genere.

In Stuntfest: World Tour, i giocatori prendono parte a un festival in cui devono mettere in scena uno spettacolo correndo in auto da corsa per ammaccare i loro avversari, ma anche espellendoli il più lontano possibile dal veicolo, come in FlatOut.

Diciotto giocatori competono in una competizione acrobatica per eliminazione che offre diverse modalità di gioco pazze. L'obiettivo? Assicurare lo spettacolo ed essere proclamato vincitore del festival. I personaggi si trasformano in proiettili viventi, vengono espulsi dal loro veicolo e catapultati in aria per centinaia di metri.

Il giocatore mantiene il controllo del suo personaggio che percorre grandi distanze e si schianta contro ostacoli. Nell'aria, può usare gadget stravaganti per prendere scorciatoie segrete e cambiare le cose all'ultimo minuto. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Stuntfest: World Tour non ha ancora una data di uscita, ma dovrebbe arrivare quest'anno su PC.