Subnautica e oltre: Unknown Worlds svelerà il suo nuovo gioco strategico sci-fi alla Gamescom

A febbraio, Krafton ha annunciato che lo studio di Subnautica, Unknown Worlds, acquisito nell'ottobre del 2021, stava lavorando a un nuovo progetto che non era Subnautica 3. Si tratta invece di un "gioco di strategia a turni" ambientato in un mondo sci-fi che si discosta dai giochi di sopravvivenza in prima persona che hanno fatto conoscere lo sviluppatore.

Alla fine di questo mese, alla Gamescom, potremo finalmente vedere di cosa si tratta: il co-fondatore di Unknown Worlds, Charlie Cleveland, presenterà ufficialmente il nuovo gioco durante la serata di apertura. La presenza di Unknown Worlds era stata inizialmente rivelata su Twitter da Geoff Keighley.

Anche Krafton ha confermato l'apparizione di Unknown Worlds alla Gamescom in una dichiarazione separata, affermando che Charlie Cleveland, il co-fondatore e game director dello studio, "rivelerà ufficialmente una nuova IP ambientata in un mondo sci-fi e caratterizzata da un fantasioso gameplay a turni".

