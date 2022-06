Summer Game Fest ha registrato un picco di oltre 3,5 milioni di spettatori contemporanei

Anche se non ha svelato troppi nuovi giochi, il Summer Game Fest del 9 giugno è stato un grande successo.

Secondo il conduttore e organizzatore Geoff Keighley, l'evento ha registrato oltre 3,5 milioni di spettatori contemporanei al picco in tutto il mondo.

Insieme a più di 6.000 co-streamer, l'evento ha avuto oltre 27 milioni di livestream, con un aumento dell'8% rispetto allo show dell'anno scorso. Anche le conversazioni su Twitter sono aumentate del 100% rispetto all'anno precedente, con un aumento del 69% dell'utilizzo dell'hashtag "#TheGameAwards". Keighley ha anche confermato che il Summer Game Fest tornerà nel giugno 2023.

Thank you for making this our biggest #SummerGameFest showcase yet for viewership and social engagement around the world on June 9! pic.twitter.com/0JpKNFBrlC