Switch subirà un aumento di prezzo come PS5? Nintendo risponde

Nintendo ha rivelato che non ha ancora in programma di aumentare il costo di nessuno dei suoi modelli Switch. La riconferma che le console Switch non diventeranno più costose arriva dopo che PlayStation ha rivelato di aver aumentato il prezzo della PS5 in varie parti del mondo, tra cui anche l'Italia.

Il timore che altre aziende, in particolare quelle che producono console rivali, seguano le orme di PlayStation è del tutto comprensibile. Dopo che Nintendo è stata contattata in merito, la società ha risposto rapidamente, mettendo a tacere ogni timore che le proprie console sarebbero state soggette a un aumento dei prezzi.

La dichiarazione rilasciata da Nintendo indicava i commenti fatti da Suntaro Furukawa a giugno di quest'anno. "Attualmente non abbiamo in programma di modificare il prezzo del nostro hardware a causa dell'inflazione o dell'aumento dei costi di approvvigionamento in ciascun paese", ha affermato all'epoca il presidente di Nintendo. Nonostante l'ultima mossa di PlayStation, Nintendo è ferma su questa affermazione e Switch rimarrà allo stesso prezzo in tutto il mondo per il prossimo futuro.

Per adesso è dello stesso avviso anche Microsoft il quale ha affermato che i prezzi di Xbox Series X/S non subiranno nessun aumento.

