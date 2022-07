Tainted Grail: Fall of Avalon torna a mostrare il suo oscuro mondo in un nuovo cinematic trailer

Tainted Grail: The Fall of Avalon, l'oscuro RPG targato Awaken Realms Digital, è stato annunciato con un teaser trailer alla fine dello scorso anno.

Ora, il titolo è tornato a far parlare di sé grazie a un nuovo video pubblicato dal canale YouTube di IGN.

Nello specifico, il filmato è un cinematic trailer che ci permette di dare uno sguardo all'oscuro mondo di gioco che ci aspetta in Tainted Grail: Fall of Avalon.

Per chi non lo sapesse, "il mondo di Tainted Graal è una cupa e oscura rivisitazione delle leggende arturiane, un'epica ambientazione dark fantasy in cui gli umani sono arrivati sull'isola maledetta di Avalon in cerca del paradiso, solo per trovare una terra infernale contaminata dal Wyrdness, una misteriosa forza che deforma la realtà in modo caotico".

"Re Artù è morto e tutti i miti e le leggende stanno crollando: gli umani che vivono ad Avalon stanno cercando disperatamente di trovare nuovi modi di vivere e cose in cui credere. La piaga della Morte Rossa e la diffusione del Wyrdness non stanno aiutando. Il tempo stringe e più fazioni hanno i loro piani per il futuro dell'isola..."

Tainted Grail: The Fall of Avalon dovrebbe entrare in accesso anticipato su Steam nel quarto trimestre del 2022.

Fonte: IGN.