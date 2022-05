Take-Two sarà mai acquisita? La società vuole rimanere 'un'organizzazione indipendente'

Come la maggior parte delle altre grandi società, Take-Two ha fatto parte di una recente ondata di attività di acquisizione a livello di settore. La sua acquisizione pianificata di Zynga dovrebbe concludersi entro la fine del mese e la sua etichetta Private Division ha acquisito Roll7 l'anno scorso.

Ma per quanto riguarda Take-Two? La società avrà lo stesso destino di Activision-Blizzard e sarà acquisita da una società ancora più grande?

Per ora sembra improbabile, sulla base dei commenti del CEO Strauss Zelnick in un'intervista.

"Siamo una società per azioni e siamo qui per gli azionisti", ha detto a IGN. "Detto questo, il nostro track record di creazione di valore come impresa indipendente è piuttosto eccezionale, soprattutto se si escludono gli ultimi tre mesi. Pensiamo che il futuro sia roseo e ci piace essere un'organizzazione indipendente. Ma siamo qui per gli azionisti".

Zelnick ha anche offerto un contesto per le recenti acquisizioni di Zynga e Roll7 da parte del publisher. Ha riconosciuto la realtà del consolidamento del settore, soprattutto negli ultimi sei mesi. Ma ha aggiunto che l'aumento delle acquisizioni complessive del settore non ha cambiato nulla per Take-Two, la cui crescita, secondo lui, è stata "sempre in gran parte organica" con "alcune acquisizioni selezionate lungo il percorso".

"Stiamo cercando accordi creativi che ci portino grandi proprietà intellettuali e grandi team, e continueremo a farlo in futuro", ha affermato. "Indubbiamente la transazione con Zynga è estremamente significativa per questa azienda e abbiamo molto lavoro da fare collettivamente per assicurarci di offrire valore, e l'obiettivo sarà in gran parte la crescita organica in avanti. Ma ciò non ci impedirà di continuare a fare acquisizioni selettive e disciplinate."

Guardando al futuro, Take-Two sta pianificando 18 nuove uscite per il prossimo anno fiscale, inclusi i titoli principali The Quarry, Marvel's Midnight Suns, NBA 2K23, WWE 2K23, PGA Tour 2K23 e Kerbal Space Program 2. Ci sono anche otto giochi per dispositivi mobile in arrivo , un nuovo titolo sportivo di 2K (probabilmente il suo gioco arcade NFL), un nuovo franchise di Private Division, Tales from the Borderlands 2 e altro ancora.

Fonte: IGN.