TERA, il leggendario MMO dopo dieci anni sta per dire addio alla sua community

Qualche anno fa era impensabile parlare del panorama MMO senza citare TERA Online. Il MMORPG coreano è stato presentato al pubblico con uno stile artistico incredibile, oltre a un nuovo sistema di combattimento, attirando l'attenzione dei fan del genere. A partire dal 2013, è diventato gratuito e ha guadagnato popolarità.

Da allora sono successe molte cose, ma il team dietro il gioco ha tenuto duro e ha continuato a pubblicare una serie di aggiornamenti. Dopo le patch, a poco a poco i server regionali hanno chiuso, mantenendo aperto solo quello europeo grazie al publisher Gameforge. Ora però è arrivata una notizia che non piacerà ai fan.

"Purtroppo portiamo cattive notizie: gli sviluppatori di TERA, Bluehole, hanno deciso di smettere di lavorare su TERA. Come ultimo editore di TERA, siamo molto dispiaciuti di dover rispettare la decisione di Bluehole e di dover chiudere il gioco. Tutti i server TERA verranno chiusi alle 10:00 del 30 giugno 2022", afferma la dichiarazione rilasciata dalla società.

The Adventure Ends

