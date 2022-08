The Ascent sta per ricevere il DLC 'Cyber Heist' con nuove armi e missioni

Questa è una buona notizia per i fan di The Ascent, lo sparatutto dall'alto di Neon Giant. Il gioco ha fatto passi da gigante dalla sua uscita la scorsa estate. In particolare è arrivato su PlayStation e ha ricevuto vari componenti aggiuntivi più piccoli. Ma da allora nessun nuovo contenuto significativo è entrato nel gioco anche se ciò sta per cambiare.

Neon Giant ha rivelato Cyber Heist, un nuovo importante DLC per The Ascent. Il componente aggiuntivo arriva il 18 agosto, al prezzo di € 10. Cyber Heist aggiunge nuove catene di missioni principali e secondarie, ambientate in una nuova arcologia di proprietà di Malhorst-Gelb. La storia si svolge dopo gli eventi della campagna principale, con Kira che vi offre un nuovo lavoro.

Giocabili da soli o in cooperativa, le nuove missioni sono accessibili solo dopo aver completato la campagna principale, ma solo l'host deve aver completato la campagna. Lungo la strada, ovviamente, incontrerete nuovi nemici, vi verranno presentati nuovi personaggi ed esploreretenuovi ambienti.

Non solo missioni, perché arriveranno anche nuovissime armi. Insomma, con Cyber Heist ci sarà tanta carne al fuoco per i fan.

Fonte: Eurogamer