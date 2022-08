The Last of Us di HBO: 'i fan ameranno la serie', parola di Bella Ramsey

Bella Ramsey, la star dell'imminente The Last of Us di HBO, sa che molti sono preoccupati per l'imminente serie - ma è sicura che piacerà, perché crede che "onori" il gioco. Gli adattamenti in live action dei videogiochi tendono a non essere all'altezza, ma secondo Ramsey, questa è una "conversione" che sarà ben accolta.

"Penso che la gente amerà [lo show]", ha dichiarato la giovane attrice a SheKnows. "So che ci sono persone preoccupate, ovviamente. Quando qualcosa è così prezioso come spettatore e giocatore, è ovvio che ci sia preoccupazione per l'adattamento. Ma onestamente, credo che la gente lo amerà. Segue molto bene i ritmi emotivi del gioco, è molto rispettoso del gioco e lo onora".

Nonostante questo, Ramsey ha voluto aggiungere che non si tratta di una ricostruzione completa: "esplora diverse strade che non sono state esplorate molto nel gioco. Credo che la gente lo amerà. Lo spero. È stato molto divertente da realizzare, è stata un'esperienza. Spero che anche [il pubblico] provi questa esperienza quando vivrà l'avventura con noi".

Le riprese della serie televisiva si sono concluse, in vista dell'uscita del prossimo anno. Nel frattempo, ci sarà il remake per PS5 The Last of Us: Part I a tenerci occupati.

Fonte: Pushsquare.