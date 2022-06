The Legend of Bum-Bo, il prequel di The Binding of Isaac ha una data di uscita su console

Nicalis ha annunciato la sua intenzione di portare The Legend of Bum-Bo su più piattaforme. Finora il gioco era esclusivo per PC, ma dal 29 giugno sarà disponibile anche su PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch al prezzo di 19,99 euro.

Per chi non lo sapesse, il titolo in questione è un prequel del popolare The Binding of Isaac e sarà la prima volta che raggiungerà anche le console da quando è stato originariamente pubblicato nel novembre 2019. In questo modo più persone potranno provare il prequel del titolo roguelike con enigmi e deck building.

In questa peculiare avventura, un'entità misteriosa ruba l'unica moneta di Bum-bo, che andrà quindi alla sua ricerca, ma lungo la strada dovrà attraversare diversi livelli pieni di nemici ripugnanti e presi per lo più da altri titoli della serie. I giocatori avranno a disposizione un pannello ricco di elementi che dovranno combinare tra loro in un certo numero di mosse.

Grazie a ciò, otterranno risorse che verranno utilizzate per utilizzare i poteri che ottengono, ognuno con i propri requisiti ed effetti per uccidere una qualsiasi delle oltre 40 creature malvagie e i loro 13 diversi boss finali. Inoltre, ci sono sette personaggi tra cui scegliere che sono anche caratterizzati dalle proprie abilità uniche.

