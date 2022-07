The Siege and the Sandfox è un interessante 'stealthvania' da scoprire nel trailer d'annuncio

Tramite un comunicato stampa, Koch Media e Cardboard Sword sono entusiasti di annunciare The Siege and the Sandfox, titolo di debutto dello sviluppatore. L'esclusivo gioco platform in 2D a 16 bit in stile stealth metroidvania (Stealthvania) arriverà su PC nel 2023.

The Siege and the Sandfox è un metroidvania stealth 2D con platform parkour. Nel gioco esplorerete il maestoso palazzo e le antiche prigioni di un regno sotto assedio. Indossate il mantello del leggendario Sandfox mentre vi avventurerete nelle rovine sottostanti scoprendo così la vera minaccia di un male proveniente dalla sabbia.

Usate la furtività per sgattaiolare attraverso gli ambienti, inabilitando i nemici o aggirandovi come se non foste mai stati lì. Correte, saltate, scivolate, oscillate con l'asta e altro ancora mentre navigate nell'intricato mondo di gioco, scoprite nuovi oggetti e attrezzature e sbloccate luoghi precedentemente inaccessibili. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

“Siamo estremamente entusiasti di lanciare il nostro gioco di debutto, The Siege and the Sandfox, con l'aiuto di Koch Media. Questo progetto è un'appassionata combinazione di stealth e giochi dell'era a 16 bit, portato nel mondo moderno con splendide tecniche ed effetti visivi. Volevamo creare qualcosa di nuovo ma nostalgico e Koch ci ha aiutato a realizzarlo". ha dichiarato Olly Bennett, CEO di Cardboard Sword. Sarete in grado di aggiungere in wishlist il gioco a partire da oggi.