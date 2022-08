Tokyo Underground Killer annunciato per il 2023

Phoenix Game ha annunciato la produzione del suo primo titolo originale chiamato Tokyo Underground Killer. Il gioco sarà rilasciato su PC alla fine del 2023, e la pagina è già presente su Steam.

Il gioco è un FPS action ambientato in una Tokyo futuristica calata in un mondo cyberpunk, creata utilizzando l’Unreal Engine 4. Il protagonista principale si chiama Kobayashi, un Vampiro Assassino che si cimenta in combattimenti ad altissima velocità contro una organizzazione di demoni assassini. In aggiunta avremo una spada proveniente dal mito, e saremo dotati di 13 poteri soprannaturali chiamati Blood Skils, con 7 armi a disposizione nell’arsenale.

Phoenix Games Production è una compagnia giapponese che produce e vende giochi indipendenti in cooperazione con altri sviluppatori non solo in Giappone ma anche oltre oceano.

In aggiunta agli elementi unici ed ai poteri vampirici come succhiare il sangue per battere i nemici, i giocatori potranno andare a Shinjuku per completare missioni e acquisire doni dagli idoli e trofei da esporre nella propria bacheca. Molte location saranno basate sui quartieri reali di Tokyo. Oltre a Shinjuku trovero Akihabara e Shibuya, illuminate da luci al neon, nuove costruzioni e tutto l’armamentario di un gioco di questo tipo.

Fonte: Dualshockers