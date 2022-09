Twitch riduce la soglia di pagamento per gli streamer in 117 Paesi

Twitch sta per lanciare la sua soglia di pagamento ridotta in altri paesi.

Twitch ha lanciato il cambiamento il 15 luglio, ma solo in Argentina, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Taiwan.

Altri Paesi come Australia, Francia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Cile e Perù sono stati raggiunti da questa iniziativa della piattaforma il 15 agosto.

Ora, a partire dal 15 settembre, il cambiamento riguarderà anche Regno Unito, Canada, Germania, Svezia e altri paesi, per un totale di 117.

In particolare, gli Stati Uniti non hanno ancora ricevuto questa modifica, anche se forse un altro aggiornamento arriverà il 15 ottobre.

📢 Creators in 117 countries, you’ve earned it.

✂️ Payout threshold cut in half from $100 to $50!

🕘 Rollout begins September 15th.

⌛ More countries to follow, stay tuned!



Check the blog for more info: https://t.co/NFQDMFZfjX — Twitch Support (@TwitchSupport) September 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Here we go - full list posted.



Highlighting a few that I've seen asked about in months past:

- Belgium

- Canada

- Denmark

- Finland

- Germany

- Greece

- Israel

- Jamaica

- Saudi Arabia

- South Korea

- Thailand

- United Kingdom pic.twitter.com/GHL72T4uMk — Zach Bussey (@zachbussey) September 12, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

La storia originale risale alla metà di luglio, quando Twitch ha annunciato la riduzione della soglia di 100 dollari.

"Mentre puntiamo a soglie di pagamento più basse, ci concentriamo sulla costruzione di un'esperienza affidabile, accurata e accessibile a livello globale per tutti", ha dichiarato Twitch a luglio.

Questo cambiamento allevierà in qualche modo le preoccupazioni finanziarie degli streamer che hanno un reddito più basso dalla piattaforma. Tuttavia, da tempo gli streamer si battono per una ripartizione più equa delle entrate. Attualmente la ripartizione è 50/50 tra gli streamer e Twitch, nonostante le tariffe più alte su altre piattaforme come YouTube.

Fonte: Eurogamer.net.