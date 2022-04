Twitch potrebbe ridurre la ripartizione delle entrate per gli streamer partner

Secondo quanto riferito, Twitch sta cercando di apportare modifiche al suo programma per i partner, che includerebbero il pagare meno i migliori streamer con una ripartizione delle entrate adeguata.

Al momento, la ripartizione delle entrate per i partner è 50/50 per un abbonamento tier one, 60/40 per il tier two e 70/30 tier three. Alcuni dei migliori partner di Twitch hanno negoziato privatamente una ripartizione alternativa delle entrate.

Tuttavia, secondo un nuovo report di Bloomberg, questa suddivisione delle entrate potrebbe essere ridotta a un taglio del 50 percento su tutta la linea.

Sebbene al momento non sia chiaro, sembra che questa riduzione della ripartizione delle entrate possa interessare solo i partner principali poiché la maggior parte degli abbonamenti rimane al tier one.

Le modifiche potrebbero essere apportate già quest'estate, secondo le fonti anonime di Bloomberg, anche se i piani devono ancora essere finalizzati.

Sono allo studio anche altre opzioni, inclusa la creazione di più livelli con criteri prestabiliti su come gli streamer possono qualificarsi per ciascuno. Verranno anche dati incentivi per spingere gli streamer a pubblicare più annunci pubblicitari.

In cambio, i partner non sarebbero più tenuti a trasmettere in streaming esclusivamente su Twitch, consentendo loro invece di trasmettere in streaming su YouTube o Facebook.

Gli affiliati Twitch, un livello inferiore di streamer, ricevono già una suddivisione 50/50 su tutti i livelli di abbonamento.

Gli streamer si battono da anni per una ripartizione più equa delle entrate e l'azienda ha anche perso i migliori talenti dello streaming che sono "fuggiti" su YouTube, dove la divisione delle entrate è 70/30.

Fonte: Eurogamer.net.