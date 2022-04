Ubisoft verrà comprata? Ci sarebbero vari compratori interessati secondo un report

Secondo Bloomberg, le società finanziari Blackstone Inc. e KKR & Co. sono due delle maggiori società che stavano tenendo d'occhio la possibilità di acquisire Ubisoft – il che risulterebbe in un'acquisizione amichevole, a differenza del tentativo di acquisizione di Vivendi di qualche anno fa.

Purtroppo o per fortuna, quindi, non si tratterebbe di un'acquisizione da parte di Sony o Microsoft, ma questo non significa che non ci sia dietro un tentativo di rivendita alle suddette Sony o Microsoft, che negli ultimi anni non hanno disdegnato di spendere grossi capitali per le acquisizioni, come gli oltre tre miliardi spesi da Sony per acquisire Bungie o i titanici quasi-70 miliardi di Microsoft per il gruppo Activision-Blizzard-King.

Il valore delle azioni di Ubisoft si è abbassato di molto anche se, a quanto pare, le voci su un'acquisizione possibile lo stanno facendo rialzare. Bloomberg si è sentita rispondere che Ubisoft “ha costruito un forte portfolio ed è posizionata in modo ideale per capitalizzare su opportunità emergenti all'interno della rapida crescita dell'industria”, ma non ha menzionato eventuali acquisizioni.

