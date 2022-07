Ubisoft darà fuoco ai suoi mondi virtuali

Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. Per aiutare a far crescere la consapevolezza delle persone, Ubisoft lancerà dei messagi forti attraverso degli eventi all’interno di Riders Republic e Skull and Bones.

In Riders Republic l’azienda darà fuoco al mondo di gioco senza preavviso, per sottolineare come i veri incendi boschivi possano diffondersi rapidamente e senza avvisaglie. Gli incendi saranno nella periferia della mappa di gioco ed i player saranno dotati di una maschera antigas in maniera predefinita. Inoltre, parte della mappa sarà totalmente bloccata dalle fiamme.

I giocatori saranno spinti a collaborare per aiutare a prevenire gli incendi delle sequoie, identificando prima le aree più delicate e poi proteggendo gli alberi posizionando fogli di alluminio sui tronchi e altre cose. Il tutto accadrà entro il 2022 o agli inizi del 2023.

Per quanto riguarda Skull and Bones, il primo evento si concentrerà sullo sfruttamento delle risorse ed in particolare sulla pesca eccessiva degli squali. Non essendoci una data di rilascio del gioco, non è nota ovviamente neanche la data di questo evento.

Speriamo che tutto questo serva a sensibilizzare ancor di più su un argomento così importante per la nostra stessa sopravvivenza come specie.

Fonte: Gamespot