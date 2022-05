Xbox Game Pass potrebbe aggiungere 'presto' Ubisoft +

Durante la promozione dell'abbonamento Ubisoft Plus, il publisher ha affermato che il servizio arriverà "presto" su Xbox Game Pass.

La notizia arriva da Ubisoft Olanda come risposta al commento di un fan che chiedeva di portare l'abbonamento su Xbox Game Pass. La divisione olandese ha risposto semplicemente dicendo "presto", suggerendo che c'è l'intenzione di arrivare su Game Pass.

Successivamente, però, Ubisoft ha chiarito il proprio commento e pubblicato una dichiarazione.

“Scusate per la confusione! Dobbiamo chiarire questo punto. Ubisoft+ arriverà su Xbox in futuro, ma non si sa ancora nulla di Xbox Game Pass. Ad esempio, Rainbow Six Extraction è già disponibile per Xbox Game Pass. Scusate le false speranze! Non si conoscono ancora ulteriori informazioni in merito”.

Xbox Game Pass Ultimate offre attualmente un abbonamento EA Play oltre a Game Pass per PC, Xbox One e xCloud. Se Ubisoft Plus si dirigerà verso Game Pass Ultimate, aumenterà ulteriormente la sua popolarità e aggiungerà sempre più valore al suo abbonamento.

Ubisoft Plus è attualmente disponibile per PC e ha più di 100 giochi offerti con il suo abbonamento. Ubisoft prevede inoltre di portare questo servizio su console a partire da Xbox. Potrebbe essere possibile che Ubisoft Plus sia offerto come parte di un abbonamento a Game Pass Ultimate, ma per ora dobbiamo aspettare e vedere.

L'attuale modello di prezzo di Ubisoft Plus costa €14,99 al mese e non si limita solo ai giochi, ma include anche pass stagionali e i contenuti scaricabili per tutti i giochi Ubisoft disponibili sul servizio.

