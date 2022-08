Unity firma un contratto multimilionario per aiutare l'esercito e le agenzie della difesa USA

Il popolare motore di videogiochi Unity ha ricevuto diverse critiche nell'ultimo anno, a causa di licenziamenti su larga scala e di alcuni commenti da parte del suo amministratore delegato. Ora la tendenza continua: è stato infatti annunciato di recente che l'azienda ha firmato un nuovo accordo triennale da svariati milioni di dollari con una società tecnologica che la vedrà diventare il fornitore "preferito di piattaforme 3D in tempo reale" per il governo degli Stati Uniti e le sue varie agenzie di difesa e militari.

Unity è un motore di videogiochi molto diffuso, spesso citato per la sua leggerezza, facilità di utilizzo e flessibilità, che consente agli sviluppatori indipendenti e ai grandi studi di creare giochi scalabili su più piattaforme, come Xbox, PC e Switch. Il motore è alla base di numerosi giochi, come Among Us, V Rising, Call of Duty Mobile e Cuphead. Ma questa flessibilità e potenza hanno attirato l'attenzione anche di persone al di fuori dell'industria dei videogiochi, tra cui aziende che aiutano a costruire simulazioni e altri sistemi per il governo e l'esercito degli Stati Uniti.

Come annunciato questa settimana, Unity sta collaborando con CACI International per quello che l'azienda definisce un "entusiasmante" accordo triennale e multimilionario che la aiuterà a diventare la "piattaforma 3D in tempo reale preferita per i futuri programmi di progettazione e simulazione di sistemi del governo degli Stati Uniti".

"CACI è un'azienda da 6 miliardi di dollari la cui missione e la cui tecnologia e competenza aziendale svolgono un ruolo vitale per la nostra sicurezza nazionale, per la salvaguardia delle nostre truppe e per consentire al nostro governo di fornire un supporto economico e di alta qualità a tutti gli americani", si legge nella descrizione sul sito ufficiale dell'azienda.

Sembra proprio che Unity stia ancora stringendo accordi per aiutare il governo e le forze armate degli Stati Uniti a sviluppare tecnologie che potrebbero aiutare i soldati e la capacità del Paese di combattere guerre all'estero. Sebbene ad alcuni non dispiaccia lavorare su questo tipo di tecnologia, in precedenza molti membri dello staff di Unity hanno avuto da ridire su come l'azienda stava gestendo questi accordi. È stato riferito che alcuni dipendenti stavano lavorando su parti del motore che avrebbero beneficiato dei contratti governativi e militari, ma gli sviluppatori non ne erano a conoscenza.

Fonte: Kotaku.