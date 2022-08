Valve banna degli scammer travestiti da curatori su Steam grazie ad uno studio indie

Valve ha bannato diversi gruppi di curatori di Steam a seguito di accuse di rivendita di chiavi e recensioni false negative su un nuovo gioco indie. Gli eventi sono iniziati quando il picchiaduro punta e clicca Brok the InvestiGator è stato colpito da recensioni negative da parte dei curatori di Steam dopo che il suo sviluppatore ha utilizzato le chiavi del prologo nel tentativo di determinare se alcuni di coloro che hanno chiesto l'accesso al gioco stavano semplicemente cercando di rivendere le loro chiavi.

Sulla scia della sua uscita la scorsa settimana, il titolo indipendente aveva accumulato molte recensioni positive dagli utenti, ma lo sviluppatore Cowcat ha notato che diverse recensioni dei curatori di Steam erano passate da una valutazione positiva "Consigliato" a "Non consigliato". Dopo aver esaminato la questione, Cowcat ha concluso che il cambiamento risultante era probabilmente dovuto ai possessori delle chiavi gratuite.

In un thread di Twitter, Cowcat spiega che non voleva dare il gioco gratuitamente a rivenditori che si spacciavano per revisori, ma volevano assicurarsi che non disturbassero i critici legittimi. Pertanto, ha inviato una versione demo del gioco a tutti gli utenti che ne hanno richiesto uno, credendo che i curatori effettivi avrebbero risposto per segnalare l'errore. Come spiega Cowcat, non è possibile confermare completamente il contenuto di una chiave Steam senza attivarla, il che probabilmente sorprenderebbe un rivenditore se lo passasse semplicemente a qualcun altro.

Cowcat presume che dopo aver tentato di rivendere le chiavi demo, i curatori illegittimi siano stati colpiti da un feedback negativo da parte di clienti di terze parti che si aspettavano di aver acquistato un gioco completo. In risposta, suggeriscono che i presunti rivenditori abbiano cambiato le loro recensioni come forma di vendetta, ma così facendo hanno evidenziato un altro problema.

Ora, sembra che Valve abbia preso provvedimenti in seguito ai rapporti dello sviluppatore; tutti i gruppi che hanno preso di mira il gioco con recensioni false sono stati rimossi. Anche altri gruppi che erano di proprietà dello stesso curatore ma non hanno lasciato una recensione sembrano essere stati bannati. Secondo quanto riferito, nove gruppi di curatori sono stati utilizzati per pubblicare recensioni negative, con un proprietario che gestisce altri 11 gruppi. Pertanto, sono stati emessi un totale di 20 ban.

Fonte: Eurogamer