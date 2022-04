Videogiochi in Cina: dopo 9 mesi finisce il blocco sull'approvazione dei titoli nel paese

Per la prima volta da luglio 2021, la Cina torna all'approvazione dei videogiochi. Ciò significa che gli sviluppatori cinesi possono pubblicare nuovamente giochi nel paese. Questo mette fine al blocco di nove mesi sull'approvazione dei giochi in Cina, che ha avuto un impatto negativo su giganti della tecnologia come NetEase Inc e Tencent, oltre a far fallire molte aziende più piccole.

Grazie a Reuters, sappiamo che l'11 aprile sono state concesse licenze di pubblicazione a 45 giochi, portando il blocco di nove mesi alla fine. Ciò include nuovi giochi di studi come Baidu, iDreamSky, 37Games e altri. Presumibilmente, anche i giochi sviluppati in occidente potrebbero ora richiedere la pubblicazione in Cina.

La notizia ha portato a un aumento delle "azioni quotate negli Stati Uniti delle società di gioco cinesi NetEase Inc e Bilibili Inc". Si tratta di un aumento "rispettivamente dell'8% e dell'8,6% nel trading pre-mercato". La Cina ha originariamente congelato il suo sistema di approvazione della licenza di monetizzazione dei giochi nel periodo in cui il governo ha imposto "nuovi limiti di tempo di gioco ai minori di 18 anni".

Ora che gli studi di sviluppo cinesi sono in grado di lanciare di nuovo giochi in Cina, potremmo vederne alcuni dirigersi in occidente dopo un ulteriore tempo di sviluppo necessario per la localizzazione.

