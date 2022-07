Videogiochi, secondo un'analisi il mercato diminuirà di anno in anno

Ciò che è buono per il mondo non è necessariamente ottimo per l'industria dei videogiochi. Con il declino della pandemia, le persone stanno reindirizzando le proprie spese verso articoli pre-pandemia, il che potrebbe causare una contrazione del mercato dei videogiochi nel 2022.

Questo secondo un nuovo rapporto di Ampere Analysis, che afferma che si aspetta che il mercato dei giochi si contrarrà dell'1,2% nel 2022 a 188 miliardi di dollari. Questa è una bella svolta per un settore che è cresciuto del 26% e ha aggiunto $ 39 miliardi di nuove spese tra il 2019 e il 2021. Tuttavia, "il panorama del settore è diventato sempre più instabile durante i primi sei mesi del 2022", scrive Ampere, affermando che "È inevitabile che l'attenzione dei consumatori sui giochi in alcuni casi diventi più diluita" con la fine della pandemia.

Ampere ha anche notato che gli impatti negativi dell'inflazione, l'aumento del costo della vita e la crescente possibilità di un'altra recessione globale stanno trascinando il mercato dei videogiochi al ribasso. "L'idea che il mercato dei giochi sia 'a prova di recessione' è un errore", ha scritto la società, anche se ha concluso che la spesa "ritornerà nel 2023".

Si prevede che i giochi mobile diminuiranno dell'1,3%, mentre i giochi per PC diminuiranno del 3%, in gran parte a causa della chiusura degli internet cafè "nei mercati chiave asiatici". L'abolizione delle restrizioni sulla pandemia ha fatto sì che molti di quei caffè si riprendessero, ma non così tanti quanti erano prima della pandemia. Le vendite delle console rimarranno in gran parte stabili e il cloud gaming continuerà a crescere nel 2022.

"Dopo due anni di enorme espansione, il mercato dei giochi è pronto a diminuire un po' poiché molteplici fattori si combinano per indebolire le prestazioni", ha scritto il direttore della ricerca Piers Harding Rolls. "Ciononostante, l'anno si concluderà ben prima della performance pre-pandemia e le prospettive per il settore nel suo insieme rimangono positive, con una previsione di crescita di ritorno nel 2023".

Fonte: Eurogamer