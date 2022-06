PlayStation 5, Xbox Series X o Switch? Gli sviluppatori sono più interessati alla next-gen di Sony

Il prossimo 16 marzo 2020, avrà luogo a San Francisco l'annuale GDC, ovvero la Game Developers Conference, dove gli sviluppatori di tutto il mondo potranno discutere del futuro dell'industria videoludica e dei propri progetti personali.

Come di consueto, gli organizzatori hanno condotto un sondaggio speciale fra tutti gli sviluppatori che parteciperanno. I dati, ricavati analizzando le risposte di ben 4.000 sviluppatori, ci lasciano intuire i loro piani futuri, dettaglio da non sottovalutare in questi giorni dove tira aria di next-gen.

Proprio la next-gen è la protagonista di alcuni di questi sondaggi: fra gli sviluppatori, infatti, pare che ci sia una netta preferenza d'interesse verso PlayStation 5, invece che su Xbox Series X. Per la precisione, il 38% degli intervistati sostiene di essere interessato principalmente a PS5, mentre il 25% alla futura console Microsoft. I sostenitori della next-gen Sony superano di poco anche quelli di Switch, il quale ha ottenuto l'interesse del 37% degli intervistati.

Naturalmente, con l'uscita delle due console e dopo aver visto il loro comportamento al lancio, è possibile che l'interesse possa variare, quindi non ci resta che aspettare il prossimo anno per avere dei dati più concreti.

Sebbene next-gen sia quasi sempre un termine legato alle console, anche il mondo PC si evolve e sebbene non ci sia un distacco generazionale, l'arrivo di nuovi "giocatori" in campo diventa sempre un'ottima fonte di domande per il futuro. Inoltre, ben il 50% degli sviluppatori intervistati hanno gli occhi rivolti al mondo PC, quindi non è assolutamente una piattaforma da ignorare.

In questo caso, parlando del panorama PC, cosa pensano gli sviluppatori dell'entrata in scena dell'Epic Games Store, il nuovo negozio digitale che fa concorrenza a Steam, fra esclusive PC e percentuali di guadagno più alte per gli sviluppatori?

Secondo il sondaggio, il 40% dei partecipanti sostiene che Epic Games Store diventerà un successo nel lungo periodo, mentre il 35% ha dichiarato "forse", il 18% non ne ha idea e il 7% lo nega categoricamente.

La stessa domanda è stata posta anche su Google Stadia, il servizio di game streaming di Google, new-entry del panorama videoludico moderno: gli utenti hanno accolto molto tiepidamente l'offerta di Google, ma cosa ne pensano gli addetti ai lavori? Dal sondaggio risulta che solo l'11% ritiene Stadia un successo a lungo termine, il 35% mostra indecisione, il 20% non ne ha alcuna idea e il 33% dice semplicemente no.

Cosa ne pensate? Secondo voi con l'arrivo delle prossime importanti conferenze e dei reveal completi delle console next-gen, l'opinione degli sviluppatori cambierà? Credete che il mondo PC e streaming giocherà un ruolo fondamentale in futuro?

Fonte: WCCFTech