I Videogiochi vengono prescritti da alcuni medici per trattare il deficit di attenzione nei bambini

Avevamo parlato tempo fa di EndeavorRx, un gioco dello studio Akili Interactive che viene prescritto da diversi medici per combattere i sintomi post-Covid e non solo. Ebbene questo gioco ora è stato prescritto come medicina da un dottore per aiutare a curare il deficit di attenzione in un bambino.

Attualmente disponibile solo su prescrizione medica negli Stati Uniti, EndeavourRx a prima vista sembra molto simile a innumerevoli altri giochi. I giocatori controllano un piccolo alieno che corre su un'astronave attraverso mondi diversi mentre raccoglie oggetti.

La madre di un bambino affetto da ADHD ha ammesso all'inizio di essere stata "un po' scettica", ma alla fine del 2020 suo figlio ha avviato un programma di tre mesi, giocando 25 minuti al giorno. "Ha ammesso che è stato un po' più difficile di quanto si aspettasse", ha detto la madre. "Ma ha capito che lo stava facendo per migliorare la sua concentrazione. È rimasto super motivato nonostante le difficoltà e le frustrazioni che ne sono derivate".

Ogni sessione di gioco il figlio è nettamente migliorato tanto da registrare un buon rendimento anche a scuola. "È stato fantastico vedere mio figlio così tanto successo, ma soprattutto vederlo avere fiducia in se stesso", ha dichiarato. "Non è più sconvolto e confuso sul perché non è in grado di capire".

Fonte: BBC