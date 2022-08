Vikings on Trampolines: gli autori di Owlboy ci propongono un nuovo gioco

I ragazzi degli studi D-Pad, autori di Owlboy, ci propongono oggi il primo trailer del loro nuovo gioco Vikings on Trampolines, il loro nuovo funambolico platform cooperativo.

Il nuovo progetto dello studio di sviluppo narrerà le vicende di alcuni vichinghi chiamati a percorrere un lungo cammino per salvare il proprio regno da una minaccia. I quattro guerreri che parteciperanno a questo viaggio saranno scelti fra i più coraggiosi del clan e dovranno cimentarsi in sfide platform e minigiochi.

Il gioco sarà tutto in pixel art e a farla da padrone saranno i trampolini disseminati in tutti gli scenari, ma non mancheranno le battaglie coi boss, le gare di salti e le sfide a tempo per decretare chi sia il vichingo più elastico del clan.

L'uscita del titolo è prevista per un non meno specificato "più tardi nel 2022", e l’unica piattaforma indicata nel trailer è il pc, ma potrebbe benissimo atterrare su tutte le altre piattaforme, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.