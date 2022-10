VOXverse è il gioco blockchain di Will Wright, creatore di SimCity e The Sims

Tutti abbiamo almeno una volta provato un capitolo di The Sims o di Sim City, della cui esistenza dobbiamo ringraziare Will Wright, loro ideatore, così come di molti altri titoli che si fregiano della parola Sim nel titolo. L’autore ha oggi rilevato di essera a lavoro su un gioco blockchain chiamato VOXverse.

Il gioco nasce in collaborazione tra lo studio di Wright e Gaia Games, nel cui canale Youtube è stato pubblicato il video dove l’autore racconta l’idea alla base di VOXverse. Gaia si è già occupata di giochi VOX basati su NFT, ma in questo caso il gioco è dedicato più al mercato del free to play. Durante una intervista, Wright ha dichiarato “Sono molto più interessato ad attirare un milione di giocatori free-to-play piuttosto che, sapete, 10.000 balene ricche, anche se quelle balene ricche ci farebbero comodo”

Come già accade in altri titoli di Gaia Games, il mondo di VOXverse avrà una forma cubica, con ciascuno dei lati dotato di ambientazioni e risorse diverse, con il lato superiore che ospiterà la città principale mentre dell’inferiore non si sa nulla.

Voi che ne pensate di un titolo su blockchain? lo giochereste? fatecelo sapere nei commenti

Fonte: Dualshockers