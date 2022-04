Xbox altre acquisizioni dopo Activision Blizzard: un annuncio di lavoro lo conferma

Microsoft sta cercando un manager che aiuti a valutare le future acquisizioni nel settore dei videogiochi.

Il ruolo sembra indicare che la società non abbia ancora finito con le acquisizioni, dopo gli accordi con Bethesda Softworks e Activision Blizzard.

"Il team di strategia e sviluppo è una funzione di strategia aziendale per il team Xbox", si legge nell'annuncio di lavoro per un "Manager, Gaming Strategy & Development’".

“Collaboriamo a stretto contatto con il Gaming Leadership Team per identificare e valutare opportunità di crescita trasformativa. Il nostro obiettivo è rispondere alle domande più impegnative di Microsoft Gaming, guidare il programma di fusioni e acquisizioni e identificare e comprendere le dinamiche chiave del settore".

L'attività di fusione e acquisizione nel settore dei videogiochi ha raggiunto un record di 85 miliardi di dollari nel 2021 e si prevede che quest'anno raggiungerà i 150 miliardi di dollari, con grandi accordi come l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e l'acquisizione di Zynga da parte di Take-Two, già annunciati nei mesi di apertura del 2022.

Discutendo del consolidamento del settore all'inizio di questo mese, Geoff Keighley ha suggerito che diversi accordi potrebbero essere annunciati a breve.

Il creatore dei The Game Awards ha detto: "ho sentito più persone: come potresti sospettare, ci sono alcuni altri grandi affari nelle fasi finali dei negoziati. Sarà un anno interessante!"

A novembre il boss di Xbox Phil Spencer ha dichiarato al Wall Street Journal che la società "non ha assolutamente finito" con le acquisizioni di studi di sviluppo.

In diverse occasioni precedenti, Spencer ha espresso il desiderio di acquisire uno sviluppatore di giochi asiatico, "in particolare uno studio giapponese". Spencer ha anche affermato in precedenza che Xbox punta alle acquisizioni negli spazi causal e social.

Fonte: VGC.